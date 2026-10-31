Jangan Lewatkan! Ini Hari Paling Hoki dan Beruntung untuk 12 Zodiak

Ilustrasi Rezeki Zodiak (freepik)
JawaPos.com - Bulan November hadir membawa energi kosmik yang dinamis, di mana pergerakan planet seperti Merkurius dan Venus membimbing setiap individu untuk menyerah pada proses alam semesta.
Setelah tanggal 13 November, berbagai peristiwa tak terduga akan membuktikan bahwa segala hal di dunia ini terjadi karena suatu alasan yang bermakna.
Momen ini menuntut kita untuk berhenti berusaha mengendalikan segalanya secara berlebihan dan mulai membuka diri terhadap alur takdir yang berjalan.
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Memahami tanggal-tanggal hoki di sepanjang bulan ini akan membantu setiap zodiak memaksimalkan peluang emas di bidang karier, asmara, hingga pertumbuhan pribadi.
Seperti dikutip dari YourTango, astrologi bulan ini menggarisbawahi pentingnya keselarasan batin, penerimaan diri, serta keberanian mengambil jalan hidup yang baru.
Berikut adalah daftar hari paling beruntung di bulan November untuk masing-masing zodiak.
Aries: Minggu, 22 November
Awal musim Sagitarius pada tanggal 22 November menjadi dorongan besar bagi Aries untuk keluar zona nyaman dan merangkul petualangan baru. Biarkan diri Anda mengalami berbagai hal secara spontan tanpa harus meremehkan potensi diri sendiri.
Taurus: Selasa, 17 November
Kehadiran Bulan Kuartal Pertama di Aquarius memberikan angin segar bagi Taurus untuk melakukan inovasi dalam urusan pekerjaan. Tinggalkan cara-cara lama yang terbukti kurang efektif dan beranikan diri mengambil jalur baru yang terpampang di depan mata.
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