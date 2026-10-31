Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 31 Oktober 2026: Perhatikan Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Sabtu, 31 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan asupan makanan dan kebiasaan sehari-hari.
Kamu mungkin merasa tubuh masih cukup bugar untuk menjalani berbagai kegiatan, tetapi pola hidup yang kurang teratur dapat membuat energi lebih mudah terkuras.
Karena itu, manfaatkan akhir pekan untuk memperbaiki kebiasaan makan, menjaga kebugaran, dan memberikan waktu istirahat yang cukup.
Libra sebaiknya mulai memperhatikan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari.
Jika terbiasa menikmati makanan atau minuman dengan kandungan gula tinggi, cobalah mengurangi porsinya secara perlahan.
Konsumsi gula berlebihan bukan kebiasaan yang baik untuk dipertahankan karena dapat membuat pola makan menjadi kurang seimbang.
Sebagai alternatif, kamu bisa memilih camilan yang lebih bernutrisi, seperti buah segar, yoghurt dengan kandungan gula rendah, atau makanan lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
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Jawa Pos
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