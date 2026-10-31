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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 1 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Minggu 1 November 2026./Magnific/ Red_Ink - Image

Ramalan Shio besok Minggu 1 November 2026./Magnific/ Red_Ink

JawaPos.com – Setiap orang tentu penasaran dengan peruntungan harian, termasuk bagaimana nasib mereka pada awal pekan baru nanti.

Ramalan Shio untuk besok, Minggu, 1 November 2026, sudah tersedia dan bisa Anda simak langsung sekarang.

Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, hari tersebut dipengaruhi unsur Kelinci yang identik dengan suasana santai dan menyenangkan.

Selain itu, energi Bumi Yin turut memberi warna pada urusan cinta, keluarga, keuangan, hingga kesehatan tubuh.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (31/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Minggu 1 November 2026.

1. Tikus

Hari Kelinci identik dengan santai dan hiburan, sehingga Anda bebas melakukan apa pun sesuai keinginan sendiri.

Kecurigaan berpotensi memicu masalah hubungan, bahkan ledakan cemburu karena energi Bumi Yin memperkuat sifat posesif Anda.

Redakan rasa kesal, jangan menuruti cemburu, dan hindari merencanakan urusan penting atau mendesak pada malam hari.

Waktu Babi baik untuk merawat diri, dan perawatan kulit dengan masker tanah liat akan memperbagus penampilan.

Editor: Hanny Suwindari
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