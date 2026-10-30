Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 30 Oktober 2026: Jaga Energi dan Perbaiki Pola Hidup

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 30 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang membantu mempertahankan kebugaran tubuh.
Kesibukan pekerjaan dan persoalan pribadi mungkin membuatmu terlalu banyak menghabiskan energi untuk berpikir sehingga kebutuhan fisik kurang mendapatkan perhatian.
Karena itu, cobalah mulai menata kembali rutinitas harian agar tubuh tetap mendapatkan asupan nutrisi, cairan, dan waktu istirahat yang cukup.
Menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan perubahan besar karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara teratur juga dapat memberikan manfaat bagi tubuh.
Pastikan kamu mengonsumsi makanan bergizi dan tidak melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk.
Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap terhidrasi selama menjalani berbagai aktivitas.
Jika selama ini terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan gula tinggi, cobalah menguranginya secara bertahap.
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Jawa Pos
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