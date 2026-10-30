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Penulis: Rabbany Wanadriani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.19 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dompet Aries mungkin akan tergoda untuk membeli barang secara impulsif, jadi periksa pengeluaran sebelum berfoya-foya.

Sedangkan usaha finansial berkembang ketika Gemini sigap dan siap beradaptasi.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Sabtu 31 Oktober 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Gairah mudah muncul, membuat pertemuan cinta menjadi sangat menggairahkan, baik yang baru maupun yang sudah lama terjalin.

Ambisi karier akan mendapat manfaat dari ide-ide berani, tetapi ingatlah bahwa kolaborasi bisa sama bermanfaatnya dengan usaha solo.

Dompet Anda mungkin akan tergoda untuk membeli barang secara impulsif, jadi periksa pengeluaran Anda sebelum berfoya-foya.

Secara fisik, jalan-jalan yang menyegarkan atau sesi dansa spontan akan mengembalikan semangat Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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