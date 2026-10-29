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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 29 Oktober 2026: Perbaiki Pola Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan istirahat, dan kondisi emosional.

Berbagai tanggung jawab yang menumpuk mungkin membuatmu terus memikirkan pekerjaan, bahkan ketika waktunya sudah beristirahat.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, kamu bisa kesulitan menenangkan pikiran dan tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan menggunakan ponsel hingga larut malam.

Awalnya, kamu mungkin hanya ingin memeriksa pesan atau melihat informasi sebentar, tetapi aktivitas tersebut dapat berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.

Akibatnya, waktu tidur berkurang dan tubuh kehilangan kesempatan untuk beristirahat secara optimal.

Cobalah membatasi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur agar pikiran lebih mudah beralih dari kesibukan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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