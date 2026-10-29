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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.59 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aries Kamis, 29 Oktober 2026: Tetap Tenang Hadapi Tantangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Karier Aries besok membutuhkan kejernihan berpikir, terutama ketika kamu menghadapi tugas penting, perbedaan pendapat, atau tawaran yang berpotensi mengubah arah pekerjaan.

Semangat untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan yang dapat mendukung perjalanan profesionalmu. Namun, keinginan untuk segera mendapatkan hasil terkadang membuatmu mengambil keputusan sebelum seluruh informasi terkumpul.

Karena itu, jangan merasa harus langsung memberikan jawaban ketika menerima tawaran baru atau diminta menyetujui suatu kesepakatan.

Luangkan waktu untuk mempelajari setiap rincian, memahami tanggung jawab yang akan dihadapi, dan menilai apakah kesempatan tersebut sesuai dengan tujuan karier yang ingin kamu capai.

Berikut ramalan karier zodiak Aries pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam lingkungan kerja, Aries perlu menjaga hubungan dengan atasan maupun rekan kerja, terutama ketika tekanan pekerjaan mulai meningkat.

Kritik atau perbedaan pandangan mungkin membuatmu merasa kurang dihargai, tetapi hindari memberikan tanggapan secara spontan ketika emosi belum terkendali.

Dengarkan masukan hingga selesai, kemudian sampaikan pendapat dengan alasan yang jelas dan bahasa yang tetap profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
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