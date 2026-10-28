Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Asmara Hangat, Pikiran Perlu Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Kamis, 29 Oktober 2026, mengajak kamu menjalani hari dengan lebih sabar, terutama ketika berbagai tanggung jawab mulai terasa melelahkan dan pikiran sulit beristirahat.

Kamu mungkin perlu mengatur kembali prioritas agar pekerjaan yang menumpuk tidak menguras energi secara berlebihan, sekaligus memberi ruang bagi diri sendiri untuk memahami perasaan yang sedang muncul.

Dalam kehidupan asmara, kehangatan dari orang terdekat bisa menjadi sumber ketenangan ketika suasana hati kurang stabil, sedangkan urusan keuangan membutuhkan pertimbangan matang sebelum kamu mengambil keputusan penting.

Pisces juga disarankan untuk tidak memaksakan diri menyelesaikan semua persoalan sekaligus, sebab langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil lebih baik daripada keputusan terburu-buru yang justru menambah beban.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Pisces besok berpotensi menghadirkan kehangatan melalui perhatian sederhana dan kebersamaan dengan orang yang kamu sayangi.

Pengaruh Venus dalam ramalan astrologi menggambarkan suasana yang mendukung kedekatan emosional, sehingga kamu dapat memanfaatkan waktu untuk memperkuat hubungan tanpa harus membuat rencana yang berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.03 WIB

Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.13 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore