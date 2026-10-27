Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 27 Oktober 2026: Jaga Energi dan Keseimbangan Diri

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 27 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan tubuh, dan ketenangan pikiran.
Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus memenuhi harapan orang lain dapat membuat Libra terlalu fokus pada urusan di luar diri sendiri hingga melupakan waktu istirahat.
Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut berpotensi membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan kemampuan berkonsentrasi ikut menurun.
Libra sebaiknya mulai mengatur jadwal harian dengan memberikan ruang yang cukup untuk makan, beristirahat, dan melakukan aktivitas yang membantu memulihkan tenaga.
Jangan mengisi seluruh waktu dengan pekerjaan atau kegiatan sosial hanya karena merasa perlu memenuhi setiap permintaan yang datang.
Tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk beristirahat agar kamu dapat menjalani rutinitas dengan lebih nyaman.
Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, biasakan berdiri dan melakukan peregangan ringan secara berkala.
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Jawa Pos
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