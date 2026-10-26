Ramalan Zodiak Sagitarius Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) JawaPos.com - Sagitarius (22 November–21 Desember) berpeluang mendapatkan kejutan menyenangkan hari ini. Pergerakan Bulan di Taurus dapat mempertemukan Anda dengan teman lama secara tidak terduga.

Kondisi fisik yang prima juga mendukung aktivitas olahraga agar tubuh terasa lebih segar. Dari sisi keuangan, ada kemungkinan manfaat finansial tak terduga yang membuat suasana hati semakin baik.

Dalam kehidupan asmara, Sagitarius perlu menjaga kepercayaan dan mengendalikan rasa cemburu agar hubungan tetap harmonis.

Komunikasi yang jujur akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang. Sementara itu, beberapa ide baru berpotensi membuka jalan untuk meningkatkan penghasilan.

Berikut ulasan selengkapnya tentang prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan dilansir dari Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Pengaruh Merkurius membawa peluang bagi Sagitarius untuk menikmati momen romantis yang berkesan bersama pasangan.

Jika hubungan belakangan terasa kurang dekat, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan kembali membangun keintiman.

Hindari membiarkan kecemburuan mengganggu keharmonisan. Berikan kepercayaan kepada pasangan dan bicarakan hal-hal yang mengganjal dengan terbuka.

Bagi Sagitarius yang masih lajang, kesempatan bertemu seseorang yang menarik bisa datang melalui lingkungan kerja, pertemanan, atau kegiatan di luar rumah.

Meski perkenalan baru terasa menjanjikan, sebaiknya jangan terburu-buru menentukan arah hubungan. Berikan waktu untuk mengenal karakter, kebiasaan, dan cara berpikir satu sama lain sebelum melangkah lebih jauh.

Keuangan Sagitarius

Dalam urusan keuangan, pengaruh Merkurius dapat memunculkan gagasan baru yang berpotensi menambah pemasukan.