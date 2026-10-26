Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 26 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan aktivitas harian dan waktu pemulihan agar tubuh tidak mengalami kelelahan berlebihan.
Kesibukan pekerjaan maupun urusan pribadi mungkin menyita banyak tenaga, sehingga kamu perlu lebih peka terhadap kondisi fisik dan tidak memaksakan diri ketika energi mulai menurun.
Taurus sebaiknya mengatur kegiatan sesuai kemampuan tubuh dan memberikan jeda ketika mulai merasakan lelah atau kurang nyaman.
Keinginan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus terkadang membuat waktu istirahat terabaikan, padahal tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga.
Cobalah membagi aktivitas menjadi beberapa bagian agar kamu dapat menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap tanpa menghabiskan energi secara berlebihan.
Jika pekerjaan belum selesai, tentukan kembali mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang masih bisa dilanjutkan setelah beristirahat.
Selain mengatur aktivitas, pastikan kebutuhan cairan terpenuhi sepanjang hari, terutama ketika kamu banyak bergerak atau berada di lingkungan dengan suhu yang cukup panas.
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Jawa Pos
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