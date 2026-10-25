Ramalan Shio Minggu Ini 26 Oktober-1 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Ramalan Shio Minggu Ini untuk periode 26 Oktober hingga 1 November 2026 sudah tersedia bagi kamu.

Pekan ini jatuh di bulan Anjing, tepatnya pekan ketiga, dengan pengaruh unsur tanah yang cukup kuat.

Setiap zodiak cina mendapat gambaran berbeda soal karier, uang, kesehatan, keluarga, hingga urusan asmara.

Ada yang sedang beruntung, ada pula yang perlu lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular untuk minggu ini 26 Oktober sampai 1 November 2026.

1. Tikus

Pekan ketiga bulan Anjing membawa keberuntungan besar di bidang usaha, dan pekerjaan menumpuk terasa mudah diselesaikan.

Kamu sedang berada di puncak kejayaan, jadi tetaplah tegas mengejar tujuan dan jangan mundur sedikit pun.

Hobi yang sudah kamu kuasai layak diubah menjadi usaha, sebab keahlianmu cukup matang untuk menghasilkan uang.