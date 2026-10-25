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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.56 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Ubah Rutinitas Jadi Peluang

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Libra mungkin merasakan kejenuhan ketika menjalani pekerjaan pada Minggu, 25 Oktober 2026, terutama jika rutinitas yang dihadapi terasa monoton dan belum memberikan tantangan baru.

Meski suasana kerja terasa kurang menggairahkan, kamu tetap memiliki kesempatan untuk membangun kemajuan melalui penyelesaian tanggung jawab secara konsisten dan terarah.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika pekerjaan terasa berjalan seperti biasa, Libra sebaiknya tidak langsung menganggap perkembangan karier sedang terhenti.

Terkadang, kemajuan justru terbentuk dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk membereskan tugas tertunda, memperbaiki hasil kerja, dan memastikan setiap tanggung jawab terselesaikan dengan baik.

Gunakan waktu yang tersedia untuk memeriksa kembali pekerjaan yang sudah dibuat dan mengenali bagian yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kualitas hasil kerja sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya masalah ketika tugas memasuki tahap berikutnya.

Libra juga perlu memberikan perhatian pada komunikasi, terutama ketika pekerjaan melibatkan koordinasi dengan beberapa orang.

Editor: Novia Tri Astuti
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