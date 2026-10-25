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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.20 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular besok Senin 26 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx - Image

Ramalan Shio Ular besok Senin 26 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx

JawaPos.com – Ramalan Shio Ular untuk besok, Senin, 26 Oktober 2026, menunjukkan hari yang cocok untuk bersikap tenang.

Pemilik zodiak cina ini diminta mengandalkan kebijaksanaan serta intuisi dalam menghadapi berbagai urusan yang muncul.

Skor harmoni yang tinggi membuat hubungan dengan lingkungan sekitar terasa lebih lancar pada hari tersebut.

Angka keberuntungan enam, warna hitam, dan arah barat menjadi simbol yang menemani keseharian Anda.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Mingu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Senin 26 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tinjau kondisi keuangan secara tenang dan teratur supaya semua pos pengeluaran terlihat jelas dan sepenuhnya terkendali.

Jadikan angka enam sebagai daftar periksa: enam sumber pemasukan, enam pengeluaran besar, dan enam target tabungan.

Simpan seluruh catatan keuangan dalam map berwarna hitam agar perhatian Anda lebih terkumpul pada satu tempat.

Hindari belanja impulsif yang tampak menggoda, sebab hari itu lebih menguntungkan bagi pengeluaran yang sangat bersahaja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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