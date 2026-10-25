Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.44 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 25 Oktober 2026: Hubungan Membaik, Peluang Karier Terbuka

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dan membangun suasana yang lebih harmonis dengan orang-orang terdekat.

Jika belakangan muncul ketegangan dengan seseorang yang Anda sayangi, cobalah membuka ruang untuk berdiskusi dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Kesediaan untuk saling memahami dapat membantu mencairkan suasana.

Dalam kehidupan profesional, pengaruh Bulan yang melintasi Aries membawa gambaran positif.

Pekerjaan berpotensi berjalan lebih lancar, terutama jika Anda mampu menjaga komunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja. Sikap kooperatif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman.

Meski demikian, Aquarius sebaiknya tetap berhati-hati ketika menghadapi tawaran keuangan yang tampak menguntungkan.

Jangan mengambil keputusan hanya karena tergiur hasil yang menjanjikan. Dari sisi kesehatan, perhatikan pola makan agar perut tetap nyaman dan terhindar dari gangguan pencernaan.

Cinta Aquarius

Komunikasi menjadi kunci utama dalam kehidupan asmara Aquarius hari ini. Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dapat membantu menjaga kedekatan emosional.

Sebaliknya, kebiasaan menyembunyikan sesuatu atau memendam masalah justru berisiko menimbulkan jarak di antara Anda berdua.

Jika terjadi perbedaan pendapat, cobalah membicarakannya dengan tenang. Dengarkan penjelasan pasangan dan sampaikan apa yang Anda rasakan tanpa menyudutkan pihak lain. Percakapan yang jujur dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik.

Sementara itu, Aquarius yang masih lajang berpeluang mengenal seseorang melalui lingkungan pertemanan, kelompok sosial, atau percakapan daring.

Tidak perlu terburu-buru menentukan status hubungan. Nikmati proses saling mengenal dan biarkan kedekatan berkembang secara alami. Hubungan yang baik tidak selalu harus segera diberi label.

Keuangan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 25 Oktober 2026: Cinta Bersemi, Peluang Karier Mulai Terlihat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 25 Oktober 2026: Cinta Bersemi, Peluang Karier Mulai Terlihat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Shio Kerbau Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Kerbau Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.43 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Keuangan Berpeluang Membaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Keuangan Berpeluang Membaik

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore