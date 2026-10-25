Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 25 Oktober 2026: Hubungan Membaik, Peluang Karier Terbuka

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dan membangun suasana yang lebih harmonis dengan orang-orang terdekat.

Jika belakangan muncul ketegangan dengan seseorang yang Anda sayangi, cobalah membuka ruang untuk berdiskusi dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Kesediaan untuk saling memahami dapat membantu mencairkan suasana.

Dalam kehidupan profesional, pengaruh Bulan yang melintasi Aries membawa gambaran positif.

Pekerjaan berpotensi berjalan lebih lancar, terutama jika Anda mampu menjaga komunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja. Sikap kooperatif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman.

Meski demikian, Aquarius sebaiknya tetap berhati-hati ketika menghadapi tawaran keuangan yang tampak menguntungkan.

Jangan mengambil keputusan hanya karena tergiur hasil yang menjanjikan. Dari sisi kesehatan, perhatikan pola makan agar perut tetap nyaman dan terhindar dari gangguan pencernaan.

Cinta Aquarius

Komunikasi menjadi kunci utama dalam kehidupan asmara Aquarius hari ini. Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dapat membantu menjaga kedekatan emosional.

Sebaliknya, kebiasaan menyembunyikan sesuatu atau memendam masalah justru berisiko menimbulkan jarak di antara Anda berdua.

Jika terjadi perbedaan pendapat, cobalah membicarakannya dengan tenang. Dengarkan penjelasan pasangan dan sampaikan apa yang Anda rasakan tanpa menyudutkan pihak lain. Percakapan yang jujur dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik.

Sementara itu, Aquarius yang masih lajang berpeluang mengenal seseorang melalui lingkungan pertemanan, kelompok sosial, atau percakapan daring.

Tidak perlu terburu-buru menentukan status hubungan. Nikmati proses saling mengenal dan biarkan kedekatan berkembang secara alami. Hubungan yang baik tidak selalu harus segera diberi label.