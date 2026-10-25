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Lania Monica
Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.39 WIB

Jalan Hidup Penuh Cobaan, 5 Shio Ini Dipercaya Menuju Kesuksesan Finansial

ilustrasi shio kaya raya. (Freepik) - Image

ilustrasi shio kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Sebagian orang harus menghadapi berbagai kesulitan, kegagalan, hingga kekecewaan sebelum akhirnya mampu memperbaiki keadaan dan meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam proses tersebut, kesabaran dan keteguhan hati kerap menjadi bekal penting untuk terus melangkah.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok dan Feng Shui, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio digambarkan memiliki sifat sabar, tekun, dan mampu bertahan menghadapi tekanan. Karakter-karakter tersebut kemudian dihubungkan dengan gambaran keberhasilan dan kemakmuran setelah melewati masa sulit.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peluang menjalani kehidupan lebih sejahtera berkat ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Berikut ulasannya berdasarkan kepercayaan tersebut.

1. Shio Kambing: Ketegaran Hati di Balik Kelembutan

Shio Kambing sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, peduli terhadap orang lain, dan memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Namun, di balik sifat tersebut, mereka dipercaya mampu menyimpan kekuatan untuk bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan hidup.

Dalam penafsiran tradisional, perjalanan pemilik shio Kambing terkadang digambarkan penuh tantangan, baik dalam hubungan pribadi maupun urusan keuangan. Pengalaman yang tidak menyenangkan diyakini dapat menjadi pelajaran untuk membentuk pribadi yang lebih matang dan bijaksana.

Kesabaran juga dianggap membantu mereka menjalani proses tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Ketika mampu mengevaluasi pengalaman dan terus mengembangkan kemampuan, mereka memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih stabil.

Dalam kepercayaan Feng Shui, shio Kambing juga dikaitkan dengan harmoni dan keseimbangan. Makna tersebut sering dihubungkan dengan harapan akan kehidupan yang lebih tenang dan berkecukupan setelah melewati masa sulit.

2. Shio Kelinci: Tetap Tekun Meski Berkali-kali Menghadapi Kegagalan

Shio Kelinci dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai simbol kelembutan, kehati-hatian, dan kecenderungan menghindari konflik. Meski terlihat tenang, shio ini kerap digambarkan memiliki ketekunan dalam mengejar tujuan yang dianggap penting.

Berbagai hambatan, penolakan, atau kegagalan dalam perjalanan hidup dipercaya dapat menjadi pengalaman berharga bagi pemilik shio Kelinci. Alih-alih menyerah, mereka digambarkan memilih belajar dari kesalahan dan mencari pendekatan baru untuk mencapai tujuan.

Dalam simbolisme unsur Tiongkok, Kelinci umumnya dikaitkan dengan unsur kayu yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. Makna ini sering ditafsirkan sebagai gambaran seseorang yang mampu berkembang secara bertahap melalui proses yang dijalani.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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