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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.31 WIB

Ramalan Shio Monyet Sabtu 24 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Monyet (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio Monyet hari ini mengingatkan pentingnya bersikap sabar dan fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Pengaruh elemen Air Yin mendorong pemilik shio ini untuk lebih tenang dalam mengambil keputusan, baik dalam urusan pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Kreativitas dan kemampuan beradaptasi tetap menjadi modal penting, tetapi keduanya perlu diimbangi dengan pertimbangan yang matang.

Dalam hal keuangan, Shio Monyet disarankan untuk mengutamakan kestabilan jangka panjang daripada mengejar keuntungan secara terburu-buru.

Sementara itu, peluang karier dapat berkembang melalui ide-ide kreatif dan kerja sama yang baik. Dalam hubungan asmara maupun keluarga, komunikasi yang terbuka dan penuh empati menjadi kunci untuk mempererat kedekatan.

Yuk simak seperti apa ramalan selengkapnya dari Shio Monyet seperti dilansir dari laman AsiaOne.

Angka dan Huruf Keberuntungan Shio Monyet

Angka keberuntungan Shio Monyet hari ini adalah 3, 7, dan 15, sedangkan huruf keberuntungannya adalah G dan Y.

Tips kosmik hari ini mengajak Shio Monyet untuk menerima perubahan dengan sabar dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang berkembang. Kemampuan beradaptasi dapat membantu menghadapi tantangan tanpa kehilangan arah.

Bagi yang masih lajang, membuka diri terhadap pertemanan baru dan pengalaman bersama bisa memperluas kesempatan untuk membangun hubungan yang bermakna.

Sementara itu, bagi yang sudah berpasangan, percakapan mendalam mengenai perasaan dan harapan masing-masing dapat memperkuat ikatan emosional serta menumbuhkan pemahaman yang lebih baik.

Keuangan Shio Monyet

Dalam urusan keuangan, Shio Monyet perlu mengendalikan kecenderungan bertindak spontan.

Sebelum membeli sesuatu atau mengambil keputusan finansial, pertimbangkan terlebih dahulu manfaat, risiko, dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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