Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.26 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa ini bukan hari yang baik, karena ada masalah atau kurangnya kerja sama dengan rekan kerja. Cobalah untuk tidak kehilangan harapan. 

Ketahanan dan kegigihan akan membalikkan keadaan menjadi menguntungkan. Sagitarius mungkin bangun dengan perasaan negatif dan tidak termotivasi, tetapi akan melihat perubahan suasana hati yang cukup baik seiring berjalannya hari.

Hari ini adalah hari yang baik, dimana zodiak capricorn merasa bersemangat dan memiliki keadaan pikiran yang seimbang. Energi positif membantu menjernihkan pikiran dan hidup capricorn

Hal ini mendorong capricorn untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan bergerak menuju kesuksesan. Cobalah menyelesaikan area yang perlu diselesaikan, mulai dari area profesional, keuangan, atau pribadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak berkonflik dengan pasangan dan berhati-hati saat berbicara. Terkait karir, berkonsultasilah dengan profesional mengenai aspek logistik jika akan memulai bisnis.

Sementara itu, lakukan aktivitas yang disukai dan habiskan waktu bersama orang terkasih untuk melawan depresi. Pada ranah keuangan, teliti detail kecil sebelum menyelesaikan kesepakatan saat melakukan transaksi properti yang berisiko.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 07.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Peluang Karier Terbuka, Keuangan Bersinar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Peluang Karier Terbuka, Keuangan Bersinar

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.47 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore