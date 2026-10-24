Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa ini bukan hari yang baik, karena ada masalah atau kurangnya kerja sama dengan rekan kerja. Cobalah untuk tidak kehilangan harapan.

Ketahanan dan kegigihan akan membalikkan keadaan menjadi menguntungkan. Sagitarius mungkin bangun dengan perasaan negatif dan tidak termotivasi, tetapi akan melihat perubahan suasana hati yang cukup baik seiring berjalannya hari.

Hari ini adalah hari yang baik, dimana zodiak capricorn merasa bersemangat dan memiliki keadaan pikiran yang seimbang. Energi positif membantu menjernihkan pikiran dan hidup capricorn.

Hal ini mendorong capricorn untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan bergerak menuju kesuksesan. Cobalah menyelesaikan area yang perlu diselesaikan, mulai dari area profesional, keuangan, atau pribadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak berkonflik dengan pasangan dan berhati-hati saat berbicara. Terkait karir, berkonsultasilah dengan profesional mengenai aspek logistik jika akan memulai bisnis.