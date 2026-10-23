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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Ramalan Shio Kerbau Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kerbau besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Kerbau besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan ramalan harian untuk Shio Kerbau yang akan berlaku besok, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Di tengah kesibukan, kita sering membutuhkan sedikit panduan agar langkah terasa lebih mantap.

Panduan ini merangkum empat sisi kehidupan, mulai dari keuangan, kesehatan, karier, hingga urusan cinta.

Setiap bagian disusun dengan bahasa sederhana supaya mudah dipahami dan langsung bisa dipraktikkan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kerbau besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Hari tersebut cocok untuk mengumpulkan dana dengan bijak, sebab energinya lebih mendukung menerima uang daripada membelanjakannya.

Sifat tekun Anda akan menghemat pengeluaran jika setiap rupiah yang keluar selalu dicatat dengan sangat rapi.

Angka 2 memberi petunjuk agar biaya dibagi sama rata secara adil bila berbelanja bersama orang lain.

Warna putih melambangkan kejelasan, jadi jauhi investasi yang samar dan tidak transparan mengenai seluruh informasi dasarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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