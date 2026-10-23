Ramalan Zodiak Leo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Keberuntungan tak terduga mungkin menghampiri zodiak melalui teman atau kelompok. Tujuan jangka panjang yang telah leo upayakan, mungkin akan membuahkan hasil yang tak terduga dan luar biasa.

Aktivitas kelompok, terutama yang melibatkan isu sosial atau politik, dapat menyita banyak waktu leo. Hari ini menjanjikan kesibukan dan produktivitas. Bersiaplah untuk hal-hal yang tak terduga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan momen romantis bersama pasangan. Terkait karir, ingatlah bahwa hanya tindakan nyata yang dapat memungkinkan leo untuk mencapai tujuan

Sementara itu, tetaplah tenang dan hindari menciptakan masalah saat tingkat ketegangan leo sedang tinggi. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Leo