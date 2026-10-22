5 Zodiak yang diramal Kelimpahan Rezeki Mendadak Sepanjang Oktober 2026

Ilustrasi Kelimpahan Rezeki Mendadak (freepik)
JawaPos.com - Setiap bulan membawa pola energinya sendiri, dan Oktober 2026 disebut-sebut sebagai periode ketika peluang rezeki dapat muncul dari arah yang tidak diperkirakan.
Melalui pembacaan kartu tarot, terdapat 5 zodiak yang mendapat isyarat kuat mengenai kelimpahan, baik berupa materi, relasi, maupun peluang baru.
Kartu tarot tidak bekerja sebagai ramalan yang mutlak. Kartu berfungsi sebagai cermin yang membantu seseorang membaca kecenderungan, mengenali peluang, dan menyiapkan sikap yang tepat.
Karena itu, pesan dalam setiap kartu sebaiknya dipahami sebagai bahan refleksi dan hiburan, bukan sebagai kepastian.
Dalam pembacaan kali ini, 5 kartu terpilih mewakili 5 zodiak dengan makna yang berbeda.
Ada kartu yang berbicara tentang cinta, kejutan dari orang terdekat, banyaknya pilihan, kebahagiaan yang utuh, hingga perayaan atas keberhasilan.
Setiap makna menunjukkan bahwa kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk yang sama.
Simak uraian lengkap berikut untuk mengetahui apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Sabtu (17/10).
1. Gemini: Kartu The Lovers, Rezeki yang Mengalir Lewat Relasi
Gemini mendapat kartu The Lovers, kartu yang lekat dengan hubungan, kecocokan, dan pilihan yang diambil dengan hati.
Pada Oktober 2026, rezeki Gemini diisyaratkan datang melalui orang yang dekat, terutama pasangan atau kekasih.
Dukungan, kerja sama, atau peluang yang dibawa pasangan dapat menjadi pintu bagi kelimpahan.
Bagi Gemini yang saat ini belum memiliki pasangan, kartu ini tetap membawa kabar baik.
Akan ada sosok baru yang hadir dalam hidup Anda, dan kehadirannya tidak hanya membawa kasih sayang, tetapi juga energi positif yang mendorong kehidupan Anda menjadi lebih sejahtera.
Sosok ini dapat berperan sebagai mitra, sahabat, atau rekan yang menguatkan langkah Anda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022