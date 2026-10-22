5 Zodiak yang diramal Kelimpahan Rezeki Mendadak Sepanjang Oktober 2026

JawaPos.com - Setiap bulan membawa pola energinya sendiri, dan Oktober 2026 disebut-sebut sebagai periode ketika peluang rezeki dapat muncul dari arah yang tidak diperkirakan.

Melalui pembacaan kartu tarot, terdapat 5 zodiak yang mendapat isyarat kuat mengenai kelimpahan, baik berupa materi, relasi, maupun peluang baru.

Kartu tarot tidak bekerja sebagai ramalan yang mutlak. Kartu berfungsi sebagai cermin yang membantu seseorang membaca kecenderungan, mengenali peluang, dan menyiapkan sikap yang tepat.

Karena itu, pesan dalam setiap kartu sebaiknya dipahami sebagai bahan refleksi dan hiburan, bukan sebagai kepastian.

Dalam pembacaan kali ini, 5 kartu terpilih mewakili 5 zodiak dengan makna yang berbeda.

Ada kartu yang berbicara tentang cinta, kejutan dari orang terdekat, banyaknya pilihan, kebahagiaan yang utuh, hingga perayaan atas keberhasilan.

Setiap makna menunjukkan bahwa kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk yang sama.

Simak uraian lengkap berikut untuk mengetahui apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Sabtu (17/10).

1. Gemini: Kartu The Lovers, Rezeki yang Mengalir Lewat Relasi

Gemini mendapat kartu The Lovers, kartu yang lekat dengan hubungan, kecocokan, dan pilihan yang diambil dengan hati.

Pada Oktober 2026, rezeki Gemini diisyaratkan datang melalui orang yang dekat, terutama pasangan atau kekasih.

Dukungan, kerja sama, atau peluang yang dibawa pasangan dapat menjadi pintu bagi kelimpahan.

Bagi Gemini yang saat ini belum memiliki pasangan, kartu ini tetap membawa kabar baik.

Akan ada sosok baru yang hadir dalam hidup Anda, dan kehadirannya tidak hanya membawa kasih sayang, tetapi juga energi positif yang mendorong kehidupan Anda menjadi lebih sejahtera.