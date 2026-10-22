Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Rutinitas dan Ketenangan Diri

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun kebiasaan yang lebih teratur serta memahami kapan tubuh membutuhkan istirahat di tengah padatnya aktivitas.

Berbagai urusan pekerjaan dan persoalan pribadi bisa menyita perhatian Libra hingga kebutuhan dasar seperti makan tepat waktu, minum air yang cukup, dan beristirahat justru terlupakan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai menata kembali rutinitas harian agar kondisi tubuh tetap terjaga meskipun banyak tanggung jawab harus diselesaikan.

Jangan membiarkan kesibukan menjadi alasan untuk terus menunda makan atau mengabaikan rasa lelah yang muncul setelah menjalani aktivitas panjang.

Pilih makanan bergizi, cukupi kebutuhan cairan, dan sediakan waktu yang memadai untuk memulihkan energi sebelum kembali melakukan kegiatan lainnya.

Jika jadwal terasa terlalu padat, cobalah menyisipkan jeda singkat di antara pekerjaan agar tubuh dan pikiran tidak terus berada dalam tekanan.