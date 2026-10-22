Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kedekatan dengan Perhatian Tulus

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga kehangatan hubungan melalui perhatian sederhana, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan yang dibangun secara konsisten.

Hal-hal kecil yang sering terlewatkan justru dapat memengaruhi kenyamanan dalam hubungan, sehingga Libra perlu lebih peka terhadap perasaan pasangan maupun kebutuhan emosional diri sendiri.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, suasana hubungan dapat terasa lebih harmonis ketika kedua pihak bersedia menyampaikan keinginan masing-masing tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menyalahkan.

Cobalah membicarakan hal-hal yang selama ini mengganjal dengan cara yang tenang agar persoalan tidak terus menumpuk dan memengaruhi kedekatan emosional.

Jika belakangan ini terdapat perbedaan pendapat, jangan langsung berfokus pada siapa yang benar atau salah.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya, kemudian sampaikan pemikiran Anda tanpa meremehkan perasaannya.