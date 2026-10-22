Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Terdapat pesan yang menunjukkan bahwa zodiak aquarius harus menghindari situasi yang membuat tidak nyaman. Pertahankan sikap positif kamu dan jadilah dirimu sendiri.

Lebih baik menyendiri daripada berurusan dengan hal-hal yang tidak perlu dan berada di tengah orang-orang yang tidak bisa menerimamu apa adanya.

Zodiak pisces mungkin akan berkonflik dengan orang lain. Orang-orang yang berwenang atau rekan sejawat kemungkinan akan mengecewakan pisces dengan tidak memenuhi standar yang pisces inginkan.

Jika masih ada masalah yang belum terselesaikan, pisces mungkin perlu lebih berhati-hati saat ini. Namun, semuanya akan baik-baik saja jika pisces memiliki keyakinan pada visi yang dimiliki.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus menghargai waktu yang dapat dihabiskan bersama pasangan hari ini. Terkait karir, konsentrasi dan dedikasi aquarius menjadi kunci untuk meraih kesuksesan profesional.