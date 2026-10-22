Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin merasa stres. Hal ini adalah akibat dari beban kerja yang berlebihan selama beberapa minggu terakhir.
Cobalah untuk mengendalikan amarahmu. Ketenangan adalah satu-satunya jalan keluar untuk memastikan kedamaian pikiran. Jika diprovokasi, tanggapi secara rasional dan jangan bereaksi secara impulsif.
Zodiak virgo mungkin merasa stres dan kelelahan karena semua aktivitas yang dilakukan. Periode ini membawa perubahan, dan hal ini mungkin membuat virgo merasa bingung dan pesimis tentang masa depan.
Ketahuilah bahwa ini hanyalah sebuah fase yang akan terlewati. Perhatikan efek positif yang mungkin ditimbulkan oleh peluang atau tantangan baru. Hal ini akan membantu virgo untuk memperluas wawasan dan mengatasi rintangan yang ada.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo bisa merasakan dan berbagi kehangatan cinta dengan pasangan. Terkait karir, bekerjalah dengan keras, sabar, dan jujur agar mampu mengatasi tekanan kerja.
Sementara itu, lakukan yoga dan meditasi untuk memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.
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Jawa Pos
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