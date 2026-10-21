Ramalan Zodiak Karier 22 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ KamranAydinov
JawaPos.com – Ramalan zodiak karier untuk besok, 22 Oktober 2026, menghadirkan pesan yang berbeda bagi tiap bintang.
Setiap bintang mendapat gambaran tentang suasana kerja yang akan dihadapi pada hari tersebut.
Ada yang dipertemukan dengan urusan lama, ada pula yang perlu menjaga emosi di kantor. Jenjang kerja sebagian orang bahkan berpeluang naik berkat ketekunan yang selama ini dijalani.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 22 Oktober 2026.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta 22 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces
1. Libra (23 September–23 Oktober)
Pada hari itu, urusan lama soal pekerjaan kemungkinan muncul lagi dan memberimu kesempatan untuk benar-benar menuntaskannya.
Jangan menyingkirkannya lagi, gunakan peluang ini untuk segera merampungkan hal yang sebelumnya sempat tertunda cukup lama.
Daftar tugas yang bersih dari beban lama akan memberimu ruang lebih luas untuk fokus ke depan.
Rasa lega setelah urusan lama beres juga bisa membuat suasana kerjamu terasa lebih ringan dan menyenangkan.
2. Scorpio (24 Oktober–22 November)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022