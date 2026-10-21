Ramalan Zodiak Karier 22 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan zodiak karier untuk besok, 22 Oktober 2026, menghadirkan pesan yang berbeda bagi tiap bintang.

Setiap bintang mendapat gambaran tentang suasana kerja yang akan dihadapi pada hari tersebut.

Ada yang dipertemukan dengan urusan lama, ada pula yang perlu menjaga emosi di kantor. Jenjang kerja sebagian orang bahkan berpeluang naik berkat ketekunan yang selama ini dijalani.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–23 Oktober)

Pada hari itu, urusan lama soal pekerjaan kemungkinan muncul lagi dan memberimu kesempatan untuk benar-benar menuntaskannya.

Jangan menyingkirkannya lagi, gunakan peluang ini untuk segera merampungkan hal yang sebelumnya sempat tertunda cukup lama.

Daftar tugas yang bersih dari beban lama akan memberimu ruang lebih luas untuk fokus ke depan.

Rasa lega setelah urusan lama beres juga bisa membuat suasana kerjamu terasa lebih ringan dan menyenangkan.