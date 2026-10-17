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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.32 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mampu unggul dari yang lain jika memiliki sikap yang tegas dan kompetitif. Kecerdasan, akal sehat, serta komunikasi yang efisien, akan membawa scorpio melangkah jauh dalam mencapai tujuan. 

Scorpio memiliki rasa percaya diri dan tekad yang kuat. Cobalah menggunakan energi ini untuk meningkatkan bakat dan meletakkan dasar bagi kehidupan yang makmur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 17 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio harus membuat pasangan merasa istimewa agar kalian berdua menjadi lebih bahagia bersama. Terkait karir, dedikasi membuat semua hambatan dalam menyelesaikan tugas penting berkurang.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk meredakan ketegangan serta mengurangi kaku pada otot. Pada ranah keuangan, teruskan praktik penganggaran dan menabung yang sedang berjalan, serta pikirkan pilihan investasi yang baik.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin merasa terombang-ambing diantara berbagai aspek kehidupan, termasuk ketegangan antara pekerjaan dan hubungan asmara. 

Buat pasangan merasa istimewa dan penting, agar kalian berdua merasa lebih nyaman dan bahagia bersama. Berikan perhatian yang sama kepada pasangan, seperti yang scorpio berikan kepada pekerjaan.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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