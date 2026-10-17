Ramalan Zodiak Virgo 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin akan menjadi penyelamat dan membawa kedamaian yang menenangkan semua orang hari ini. Gunakan sifat artistik dan kecintaanmu pada keindahan, untuk menginspirasi orang lain agar mengesampingkan perbedaan dan berkonsentrasi pada aspek positif.

Penerimaan yang murah hati terhadap orang lain adalah satu-satunya jalan ketika orang lain sedang meluapkan amarah dan siap berkelahi. Lakukan yang terbaik untuk membawa perdamaian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Ketertarikan zodiak virgo harus mengambil inisiatif untuk mengatasi fase yang membosankan dalam hubungan. Mengenai karir, tetaplah tenang dan fokus saat menghadapi situasi menantang di tempat kerja.

Sementara itu, luangkan waktu untuk bermeditasi guna menenangkan pikiran sebelum tidur. Terkait keuangan, kerja keras yang virgo lakukan akhirnya menghasilkan bonus serta mendorong produktivitas.

Cinta Virgo

Kemungkinan, hubungan asmara virgo sedang memasuki fase yang membosankan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika virgo mengambil beberapa inisiatif untuk mengatasinya. Lakukan sesuatu yang kreatif agar pasangan dapat menikmati hubungan saat ini.

Membiarkannya hanya akan membawa kekecewaan bagi kalian berdua. Ingatlah bahwa cinta adalah urusan serius dan semua pihak harus berusaha untuk menjaganya tetap hidup dan bersemangat.