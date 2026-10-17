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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026: Rawat Diri dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 17 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesibukan sehari-hari, waktu istirahat, dan ketenangan pikiran.

Keinginan untuk memenuhi harapan orang lain atau menyelesaikan berbagai urusan terkadang membuat Libra lebih mendahulukan kebutuhan sekitar daripada memperhatikan kondisi diri sendiri.

Padahal, tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga, terutama setelah melewati beberapa hari dengan rutinitas yang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dapat memanfaatkan akhir pekan dengan menyusun agenda yang lebih ringan dan memberikan ruang untuk beristirahat.

Tidak semua kegiatan harus diselesaikan dalam satu hari, sehingga kamu boleh menunda urusan yang tidak mendesak ketika tubuh membutuhkan waktu pemulihan.

Pastikan jadwal tidur tetap memadai dan usahakan mengonsumsi makanan secara teratur agar kebutuhan dasar tubuh tidak terabaikan.

Jika ingin tetap aktif, pilih kegiatan yang sesuai dengan kondisi fisik, seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau menghabiskan waktu di luar ruangan untuk menikmati udara segar.

Editor: Novia Tri Astuti
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