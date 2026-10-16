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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Urusan Rumah Menemukan Titik Terang

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Sabtu, 17 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menyelesaikan persoalan yang selama ini tertunda, menjaga hubungan dengan orang terdekat, dan membangun kebiasaan yang mendukung kestabilan hidup.

Scorpio mungkin terdorong untuk membenahi urusan keluarga atau lingkungan rumah agar suasana sehari-hari terasa lebih nyaman.

Dalam kehidupan asmara, pengendalian emosi dan kemauan mendengarkan pasangan akan membantu mencegah perbedaan pendapat berkembang menjadi pertengkaran.

Sementara itu, keuangan perlu dikelola dengan cermat dan pekerjaan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan dengan memaksakan kehendak.

Dengan menghadapi persoalan secara tenang dan menentukan prioritas yang jelas, Scorpio dapat memanfaatkan hari Sabtu untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini membutuhkan perhatian.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Sabtu, 17 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Scorpio membutuhkan sikap yang lebih tenang, terutama ketika muncul perbedaan pandangan dengan pasangan.

Scorpio dikenal memiliki perasaan yang mendalam, tetapi keinginan untuk mempertahankan pendapat terkadang dapat membuat percakapan sederhana berubah menjadi perdebatan panjang.

Pada Sabtu besok, cobalah memahami maksud pasangan sebelum memberikan tanggapan, khususnya jika pembicaraan menyangkut persoalan yang sudah pernah dibahas sebelumnya.

Tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Ada kalanya hubungan justru menjadi lebih kuat ketika kedua pihak bersedia mengakui kesalahan dan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama.

Jika pasangan menyampaikan kritik, dengarkan terlebih dahulu isi pesannya sebelum bereaksi terhadap cara penyampaiannya.

Sebaliknya, apabila ada sesuatu yang mengganggu perasaan Scorpio, sampaikan secara langsung dengan bahasa yang jelas dan tidak menyudutkan.

Memendam kekecewaan terlalu lama dapat membuat persoalan kecil menumpuk dan akhirnya muncul dalam bentuk kemarahan yang sulit dikendalikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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