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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.56 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Minggu, 11 Oktober 2026: Bijak Mengelola Uang

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Sagittarius pada Minggu, 11 Oktober 2026, menjadi hal yang perlu diperhatikan agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa menghambat rencana finansial jangka panjang.

Keinginan untuk menikmati hasil kerja keras tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi setiap pengeluaran tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anggaran.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya tidak terburu-buru membeli sesuatu hanya karena sedang tertarik atau merasa ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri.

Sebelum menggunakan uang, periksa kembali kebutuhan pokok, tagihan rutin, serta kewajiban lain yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

Jika masih memiliki dana setelah kebutuhan utama terpenuhi, sebagian uang tersebut bisa dialokasikan untuk hiburan atau kegiatan yang menyenangkan.

Namun, pastikan pengeluaran tambahan tetap berada dalam batas yang sudah direncanakan.

Bagi Sagittarius yang sedang membangun tabungan, konsistensi menjadi hal yang lebih penting daripada jumlah uang yang berhasil disisihkan dalam satu waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
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