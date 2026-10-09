Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.43 WIB

3 Zodiak yang Hidupnya Berubah di Oktober 2026, Rezeki Tak Terduga Bikin Hidup Lebih Mapan

Zodiak yang diramalkan hidupnya akan berubah di Oktober 2026 saat rezeki tak terduga bikin hidup lebih mapan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan hidupnya akan berubah di Oktober 2026 saat rezeki tak terduga bikin hidup lebih mapan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjelang pergnatian tahun, kejutan dprediksi akan datang menghampiri beberapa orang yang beruntung.

Hoki sangat mungkin hadir memberikan banyak kebaikan dan keberkahan kepada siapa pun yang layak.

Rezeki pun bisa datang dalam berbagai bentuk yang mana pada akhirnya apa yang diperoleh bisa jadi salah satu pendorong kemajuan hidup setelahnya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hidupnya akan berubah di Oktober 2026 saat rezeki tak terduga bikin hidup lebih mapan.

1. Zodiak Aries

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan akan mengalami perubahan hidup di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini hoki datang menghampiri dan menjadi kejutan tak terduga yang patut disyukuri.

Sebab jalan rezeki baru sangat mungkin didapatkan dan dari pintu tersebut jalan keluar dari hidup penuh keterbatasan pun terbuka.

Bukan tidak mungkin dengan ketelatenan mereka tidak hanya menyudahi hidup sulit, melainkan juga bisa menatap masa depan dengan kepala yang lebih tegak.

2. Zodiak Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sabtu 10 Oktober 2026 Membawa Angin Segar bagi 6 Zodiak Ini, Rezeki Terus Berdatangan Tanpa Henti! - Image
Zodiak

Sabtu 10 Oktober 2026 Membawa Angin Segar bagi 6 Zodiak Ini, Rezeki Terus Berdatangan Tanpa Henti!

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.21 WIB

5 Zodiak Ini Diramal Ketemu Jalan Menuju Kaya Raya pada Oktober 2026, Ada Peluang Emas Menanti - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Diramal Ketemu Jalan Menuju Kaya Raya pada Oktober 2026, Ada Peluang Emas Menanti

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.05 WIB

5 Zodiak yang Diselimuti Rezeki Besar Sepanjang Oktober 2026, Keuangan Mulai Meningkat Pesat! - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diselimuti Rezeki Besar Sepanjang Oktober 2026, Keuangan Mulai Meningkat Pesat!

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.54 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore