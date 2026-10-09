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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Rezeki dari Proyek Lama, Asmara Makin Hangat

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Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo diperkirakan membuat Anda lebih mudah merasa cemas, gelisah, atau terganggu oleh situasi di sekitar.

Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan tidak membiarkan kekhawatiran memengaruhi aktivitas sehari-hari. Perhatikan pula pola makan agar tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menunjang kesehatan.

Dalam urusan asmara, Virgo berpeluang menikmati suasana yang lebih hangat bersama pasangan. Bagi yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang berzodiak Aquarius atau zodiak berelemen air mungkin mulai berkembang.

Sementara itu, kehidupan profesional membutuhkan kesabaran ekstra karena perbedaan pendapat dengan rekan kerja berpotensi memicu ketegangan.

Dari sisi keuangan, ada peluang menerima pembayaran yang sebelumnya tertunda atau memperoleh keuntungan dari proyek lama.

Jika pemasukan tersebut benar-benar terealisasi, manfaatkan dengan bijak dan sisihkan sebagian untuk tabungan.

Perkembangan positif dalam karier juga dapat menjadi dorongan bagi Virgo untuk semakin percaya diri menghadapi tantangan pekerjaan.

Untuk ramalan lengkap zodiak Virgo, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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