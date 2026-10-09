Ramalan Zodiak Capricorn 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Anggota keluarga akan mendukung zodiak capricorn. Hal ini membuat capricorn memiliki suasana hati yang ceria. Capricorn merasa diberkati dengan kemurahan hati mereka.
Selain itu, capricorn mungkin menemukan berbagai peluang untuk membantu memperluas cakrawala. Jangan terlalu stres saat menemukan situasi yang membuat bingung. Apa pun yang capricorn butuhkan dari orang-orang terkasih, pasti akan selalu tersedia.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn sebaiknya tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu untuk bersama. Terkait karir, pertimbangkan berbagai pilihan dengan cermat dan nilai pro serta kontra dari setiap pilihan dengan teliti.
Sementara itu, capricorn akan memancarkan aura sehat yang mampu membuat orang lain terkesan. Terkait keuangan, capricorn harus menikmati kerja keras yang dilakukan dengan untuk memberikan hiburan bagi diri sendiri, teman-teman, dan keluarga.
Cinta Capricorn
Capricorn merasa sedikit kesepian dan gelisah karena merasa pasangan sibuk dengan aktivitas atau pekerjaannya. Hal ini membuat capricorn merasa terabaikan.
Lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas dan ingatlah bahwa semua orang memiliki hari-hari yang sibuk. Bersikaplah penuh kasih sayang dan cobalah untuk tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu bersama capricorn.
Karir Capricorn
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