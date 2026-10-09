Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 10 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Sabtu 10 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah tema menarik seputar peluang, hubungan, pekerjaan, dan keuangan.

Ada zodiak yang bisa menjadikan hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi dan menyusun rencana baru.

Ada pula yang perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan emosional atau perubahan yang belum sepenuhnya dipahami.

Sabtu 10 Oktober 2026 ini, bertepatan dengan Bulan Baru di Libra, sebuah fase yang dalam astrologi dikaitkan dengan awal baru, keseimbangan, kemitraan, dan evaluasi terhadap hubungan.

Di sisi lain, Venus yang sedang mengalami retrograde mengangkat tema peninjauan kembali nilai pribadi, keinginan, hubungan asmara, serta kebiasaan mengelola uang.

Kombinasi tema tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi setiap zodiak untuk memahami prioritasnya.

Dilansir dari Astrology.com, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 10 Oktober 2026.

1. Libra

Libra menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 10 Oktober 2026. Zodiak yang dikenal mengutamakan keseimbangan ini menjadi sorotan karena Bulan Baru berlangsung di Libra. Dalam astrologi, fase tersebut kerap dikaitkan dengan kesempatan mengevaluasi hubungan, memperjelas keinginan, dan memulai pendekatan baru terhadap sesuatu yang dianggap penting.

Dalam pekerjaan, Libra dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki kerja sama dan menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kesepakatan bersama. Jika sebelumnya terdapat perbedaan pendapat dengan rekan kerja, cobalah melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Kemampuan Libra untuk mempertimbangkan berbagai sisi dapat membantu menemukan jalan tengah. Namun, menjaga keharmonisan tidak berarti harus selalu mengalah. Pendapat pribadi tetap perlu disampaikan dengan jelas.

Dari sisi keuangan, Libra sebaiknya meninjau kembali pengeluaran yang berkaitan dengan gaya hidup, hiburan, dan kebutuhan sosial. Periode Venus retrograde dapat dijadikan pengingat untuk mengevaluasi apa yang benar-benar memberikan manfaat. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkan apakah barang tersebut memang diperlukan atau hanya menarik karena keinginan sesaat.

Dalam urusan asmara, hari ini cocok dijadikan bahan refleksi tentang keseimbangan dalam hubungan. Libra yang sudah memiliki pasangan dapat membicarakan kebutuhan masing-masing secara terbuka. Sementara itu, Libra yang masih lajang bisa memikirkan kualitas hubungan yang ingin dibangun tanpa terburu-buru mencari kepastian.

Keberuntungan Libra pada Sabtu ini terutama terletak pada kesempatan memperjelas prioritas. Ketika mampu menyelaraskan keinginan pribadi dengan kebutuhan orang lain, Libra dapat membuka ruang bagi hubungan dan keputusan yang lebih sehat.

2. Taurus