Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 9 Oktober 2026: Jujur dan Perkuat Kedekatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Jumat, 9 Oktober 2026 berpeluang terasa lebih harmonis ketika komunikasi dibangun dengan jujur, terbuka, dan mudah dipahami.

Hal-hal yang selama ini hanya dipendam sebaiknya mulai disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari.

Sagittarius tidak perlu khawatir untuk membicarakan perasaan atau persoalan yang dianggap penting selama mampu menyampaikannya dengan tenang dan tetap menghargai pasangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Sagittarius pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan dapat membantu hubungan terasa lebih nyaman dan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memahami kebutuhan masing-masing.

Jika ada persoalan yang belum sempat dibicarakan dalam beberapa hari terakhir, manfaatkan waktu ini untuk menjelaskan apa yang dirasakan tanpa menyalahkan pasangan.

Meski dikenal terus terang, Sagittarius tetap perlu memperhatikan cara menyampaikan pendapat agar kejujuran tidak terdengar seperti kritik yang menyakitkan.

Pilih kata-kata yang tepat dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan sudut pandangnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026: Redakan Konflik dengan Hati Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026: Redakan Konflik dengan Hati Terbuka

Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 9 Oktober 2026: Redakan Ketegangan dengan Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 9 Oktober 2026: Redakan Ketegangan dengan Komunikasi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 9 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 9 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.46 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore