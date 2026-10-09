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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.31 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Perkuat Hubungan dengan Perhatian

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya menunjukkan kasih sayang melalui perhatian yang nyata, bukan hanya ungkapan manis.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, kesibukan sehari-hari mungkin membuat kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama menjadi semakin sedikit.

Kondisi tersebut tidak selalu menandakan adanya persoalan dalam hubungan, tetapi bisa menjadi pengingat bahwa kedekatan perlu dirawat di tengah rutinitas.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cobalah menyediakan waktu untuk berbincang tanpa terganggu pekerjaan atau hal lain yang menyita perhatian.

Mendengarkan cerita pasangan dengan sungguh-sungguh dapat membantu Taurus memahami perasaan dan kebutuhan yang mungkin selama ini belum tersampaikan.

Jika terdapat persoalan yang masih mengganjal, jangan terus menundanya hanya demi menjaga suasana tetap tenang.

Masalah kecil yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi menimbulkan kekecewaan apabila tidak segera dibicarakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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