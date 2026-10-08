Dari Minggu Pahing hingga Senin Pahing, Ini 8 Weton yang Konon Bakal Sukses Finansial

JawaPos.com – Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya kerap digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki kaitan dengan peruntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah urusan pekerjaan, bisnis, dan kondisi finansial.
Dalam Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki nilai neptu serta karakteristik yang berbeda. Dari sekian banyak kombinasi tersebut, beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung pencapaian kesuksesan dan kemapanan secara finansial.
Kemampuan memimpin, keberanian mengambil keputusan, ketelitian mengelola uang, hingga kepandaian membangun relasi menjadi sejumlah karakter yang sering dikaitkan dengan weton-weton tersebut.
Dikutip dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat delapan weton yang disebut memiliki potensi untuk berkembang pesat dalam urusan finansial menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya:
Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14. Dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan dan pembawaan yang membuat orang lain mudah menghormatinya.
Mereka dipercaya mampu menghadapi persoalan dengan tenang dan mencari solusi yang berbeda dari kebanyakan orang. Kemampuan tersebut dianggap dapat menjadi modal ketika mereka berada dalam lingkungan kerja maupun menjalankan usaha.
Minggu Pahing juga dikaitkan dengan intuisi yang kuat. Dalam dunia profesional, mereka dipercaya berpeluang memperoleh kepercayaan lebih besar karena ketekunan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki.
Rabu Wage mempunyai neptu 11 dan digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak berbicara, tetapi mampu menunjukkan hasil melalui tindakan.
Sifat teliti dan cenderung berhati-hati membuat weton ini dipercaya cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analisis, manajemen, maupun pengelolaan keuangan.
Dalam urusan finansial, Rabu Wage disebut lebih mengutamakan perencanaan jangka panjang daripada mengejar keuntungan secara instan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun kestabilan secara bertahap.
Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang kerap mendapat perhatian dalam Primbon Jawa karena dianggap memiliki karakter spiritual yang kuat.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai daya tarik dan karisma yang membuatnya mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan profesional, kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas jaringan dan menemukan peluang baru.
Jumat Kliwon juga dipercaya memiliki keberuntungan yang terkadang datang dari arah tidak terduga. Bidang perdagangan, pekerjaan yang membutuhkan kemampuan komunikasi, hingga aktivitas yang berkaitan dengan spiritualitas kerap disebut sesuai dengan karakter weton ini.
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