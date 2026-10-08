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Rabbany Wanadriani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.57 WIB

Ramalan Zodiak Virgo dan Scorpio Jumat 9 Oktober 2026: Keberuntungan & Uang, Karir, Emosi & Cinta

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Keberuntungan finansial Virgo tumbuh melalui usaha cermat yang akhirnya membuahkan hasil nyata.

Sementara keunggulan Scorpio berasal dari memperhatikan apa yang diabaikan orang lain.

Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada 9 Oktober 2026 untuk Virgo dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Keberuntungan & Uang

Keberuntungan finansial tumbuh melalui usaha cermat yang akhirnya membuahkan hasil nyata.

Jangan abaikan keuntungan kecil hanya karena datang secara diam-diam.

Editor: Novia Tri Astuti
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