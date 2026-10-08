Ramalan Zodiak Virgo dan Scorpio Jumat 9 Oktober 2026: Keberuntungan & Uang, Karir, Emosi & Cinta

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Keberuntungan finansial Virgo tumbuh melalui usaha cermat yang akhirnya membuahkan hasil nyata.
Sementara keunggulan Scorpio berasal dari memperhatikan apa yang diabaikan orang lain.
Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada 9 Oktober 2026 untuk Virgo dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)
Keberuntungan & Uang
Keberuntungan finansial tumbuh melalui usaha cermat yang akhirnya membuahkan hasil nyata.
Jangan abaikan keuntungan kecil hanya karena datang secara diam-diam.
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Jawa Pos
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