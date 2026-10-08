Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat 9 Oktober 2026: Menata Perasaan dan Mengejar Kemajuan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Jumat, 9 Oktober 2026, membawa energi yang membuat Scorpio perlu lebih jeli dalam memahami perasaan, pekerjaan, dan kondisi diri sendiri.

Beberapa persoalan dari masa lalu mungkin kembali muncul dalam pikiran, tetapi situasi tersebut justru dapat menjadi kesempatan untuk melihat pengalaman sebelumnya dengan sudut pandang yang lebih matang.

Dalam hubungan asmara, Scorpio perlu menjaga komunikasi agar ketegangan kecil tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Sementara itu, pekerjaan mengingatkan Scorpio untuk tidak terlalu sibuk mengejar target sampai lupa menghargai berbagai pencapaian yang sudah berhasil diraih.

Kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan, terutama bagi Scorpio yang memiliki aktivitas fisik cukup padat dan cenderung mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Jumat, 9 Oktober 2026.

Asmara Scorpio

Hubungan asmara Scorpio pada Jumat ini berpotensi menghadapi sedikit ketegangan yang sebenarnya dapat diselesaikan apabila kedua pihak bersedia berkomunikasi dengan kepala dingin.

Pasangan mungkin sedang memiliki pikiran atau perasaan tertentu yang belum disampaikan secara terbuka, sementara Scorpio juga bisa menjadi lebih sensitif dalam menanggapi perkataan maupun sikap pasangan.

Situasi tersebut dapat membuat hal kecil terasa lebih besar, terutama jika ada persoalan lama yang sebenarnya belum sepenuhnya selesai.

Daripada membiarkan suasana semakin dingin, Scorpio sebaiknya memberikan ruang untuk berbicara dan mendengarkan pasangan tanpa buru-buru memberikan penilaian.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui percakapan serius karena menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang santai juga dapat membantu mengembalikan kedekatan.

Perhatian sederhana, seperti menanyakan kabar dengan tulus atau menunjukkan kepedulian terhadap aktivitas pasangan, bisa membuat hubungan terasa lebih hangat.

Scorpio juga perlu memahami bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam sebuah hubungan selama keduanya tetap memiliki keinginan untuk mencari jalan keluar.

Jangan membiarkan emosi sesaat membuat Scorpio mengambil kesimpulan yang terlalu cepat mengenai perasaan pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Lebih Cermat Mengatur Uang - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Lebih Cermat Mengatur Uang

Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.37 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Terbuka

Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore