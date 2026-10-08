Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari – 18 Februari) perlu lebih terbuka dalam membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Jika ingin teman merasa nyaman menceritakan pikiran dan perasaannya, Aquarius juga perlu menunjukkan keterbukaan yang sama. Sikap saling percaya akan membuat komunikasi berjalan lebih baik.

Dalam urusan kesehatan, Aquarius disarankan tidak terpaku pada jenis makanan yang sama setiap hari.

Menambahkan berbagai pilihan makanan bergizi dapat membantu membuat pola makan lebih seimbang sekaligus menghindarkan rasa bosan.

Sementara itu, Aquarius yang masih lajang berpeluang tertarik pada seseorang berzodiak Taurus.

Di lingkungan kerja, banyaknya tugas mungkin membuat hari terasa cukup padat. Karena itu, menyusun jadwal dan menentukan prioritas sejak awal dapat membantu pekerjaan terasa lebih terarah.

Yuk simak ramala zodiak Aquarius secara lebih lengkap pada Jumat, 9 Oktober 2026.