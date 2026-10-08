4 Shio Ini Diprediksi Menemukan “Pintu Rezeki” pada Oktober 2026, Keuangan Berbalik Drastis



JawaPos.com - Oktober 2026 dapat menjadi periode yang menarik bagi sebagian orang yang sedang menantikan perubahan dalam kehidupan finansial.

Setelah melewati berbagai proses, peluang baru bisa saja muncul melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun ide yang sebelumnya belum terlihat nilainya.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi dasar artikel ini, terdapat 4 shio yang disebut memiliki potensi lebih kuat untuk menemukan “pintu rezeki” pada Oktober 2026.

Istilah tersebut menggambarkan terbukanya kesempatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan, bukan kepastian seseorang akan memperoleh kekayaan secara instan.

Menariknya, peluang finansial tersebut tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung.

Bagi sebagian orang, pintu rezeki dapat berupa pelanggan baru, proyek yang lebih besar, kerja sama yang menguntungkan, ide kreatif, perkembangan bisnis, atau kesempatan untuk mengubah kemampuan tertentu menjadi sumber pendapatan.

Kondisi finansial seseorang tetap bergantung pada usaha, keputusan, kesempatan, serta kemampuan mengelola uang.

Lalu, shio apa saja yang disebut berpotensi mengalami perubahan finansial paling menonjol pada Oktober 2026? Seperti yang dilansir dari YouTube cs geteda.

1. Shio Naga

Shio Naga menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang menemukan “pintu rezeki” pada Oktober 2026.

Dalam gambaran kartu tarot, sosok Shio Naga dikaitkan dengan karakter yang berkarisma, berwibawa, pekerja keras, kreatif, cerdas, serta memiliki relasi yang luas.

Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika peluang baru mulai bermunculan.

Perubahan finansial Shio Naga dalam pembacaan ini berkaitan dengan hasil dari usaha yang sebelumnya telah dilakukan.

Bisnis yang mulai berkembang, meningkatnya jumlah pelanggan, proyek bernilai besar, atau kerja sama yang menghasilkan keuntungan dapat menjadi bentuk terbukanya peluang tersebut.