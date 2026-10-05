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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini seringkali mengalani dilema dan merasa kesulitan untuk mengambil keputusan hari ini. Cobalah meluangkan waktu untuk bermeditasi dan merubah hidup menjadi lebih positif. Gemini harus berkonsentrasi pada tujuan dan percaya pada kemauan keras untuk mengatasi kesulitan. 

Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis ,  karena semuanya berada dalam genggaman zodiak cancer. Cancer dapat memulai proyek baru, karena ini adalah waktu yang tepat. 

Cancer juga dapat bertemu teman-teman yang akan membantu dan membimbing. Jangan ragu, karena teman-teman akan berusaha keras untuk membantu cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Senin, 5 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meluangkan waktu untuk meninjau kembali tentang apa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, cobalah menghadapi pasang surut keberuntungan dengan tenang.

Sementara itu, jadilah realistis dengan menghitung jumlah hari untuk melakukan olahraga berat. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Cinta Gemini

Editor: Novia Tri Astuti
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