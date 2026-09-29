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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 29 September 2026 | 14.53 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Keterampilan teknis zodiak virgo akan mengalami peningkatan pesat hari ini. Tampaknya, semua pelatihan yang telah virgo lakukan akhirnya membuahkan hasil. 

Keterampilan baru virgo akan sangat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Jika mempertimbangkan untuk melamar posisi baru, siapkan resume untuk dikirimkan. Setiap langkah yang virgo ambil akan membawa kebaikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 29 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Kencan zodiak virgo dengan seseorang yang istimewa kemungkinan besar akan berjalan lancar. Mengenai karir, belajarlah dari seseorang yang memiliki karir dan resume mengesankan jika virgo merasa bingung tentang pekerjaan saat ini.

Sementara itu, virgo perlu mengatasi masalah kesehatan yang diderita dan menerapkan solusinya. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset untuk menemukan rumah yang tepat sebelum membelinya.

Cinta Virgo

Kencan virgo dengan seseorang kemungkinan besar akan berjalan dengan lancar. Virgo akan cukup senang dengan pilihan kencan hari ini. Teruslah mengejar orang ini selama virgo merasa hubungan ini memiliki potensi pernikahan di masa depan.

Editor: Novia Tri Astuti
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