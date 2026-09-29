Ramalan Zodiak Leo 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini baik bagi zodiak leo untuk berbagi dengan teman dan rekan kerja. Orang lain berada dalam suasana hati yang ramah, dan tidak terlalu fokus pada pekerjaan. Tidak ada gunanya melawan energi ini.

Nikmati hari ini dan izinkan diri sendiri untuk lepas dari masalah pekerjaan. Leo dapat kembali bekerja keras nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 29 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus bersikap diplomatis saat memutuskan untuk memilih seseorang yang tepat. Terkait karir, leo perlu mencari bimbingan dari seorang profesional.

Sementara itu, perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.

Cinta Leo