Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 00.16 WIB

Ramalan Shio Jumat 11 September 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Monyet, berusahalah untuk keluar dan berbaur. Sementara keberuntungan menyertai shio Babi.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 11 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Peningkatan hubungan asmara yang lambat namun stabil dapat memengaruhi kehidupan sosial Anda, tetapi ini tidak akan terjadi dengan sendirinya.

Berusahalah untuk keluar dan berbaur.

Ini dapat membantu mengisi kekosongan yang disebabkan oleh stres kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Jumat 11 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam - Image
Zodiak

Ramalan Shio Jumat 11 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Jumat, 11 September 2026 | 00.12 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 11 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Sagitarius, Capricorn, - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Jumat 11 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Sagitarius, Capricorn,

Kamis, 10 September 2026 | 23.56 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 11 September 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Jumat 11 September 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Kamis, 10 September 2026 | 23.53 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore