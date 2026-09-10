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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 10 September 2026 | 18.39 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius yang disarankan lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan pada Jumat, 4 September 2026. (Magnific.com) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius yang disarankan lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan pada Jumat, 4 September 2026. (Magnific.com)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini bagi Aquarius berpotensi menjadi hari yang baik. Momentum ini cocok dimanfaatkan untuk mengambil sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan Anda.

Dukungan dari saudara juga akan memberikan dorongan positif. Dengan energi dan keyakinan yang baik, Aquarius dapat menjalani berbagai aktivitas dengan lebih percaya diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Kamis (10/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang ideal untuk mengambil keputusan penting. Anda memiliki kesempatan untuk menentukan langkah yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan. Dukungan dari saudara juga akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan lebih mantap.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara menjanjikan momen yang berkesan bersama pasangan. Hari ini dapat menjadi salah satu hari yang sulit dilupakan karena adanya kebahagiaan dalam hubungan.

Anda dan pasangan juga sama-sama menantikan kedatangan tamu baru. Momen tersebut dapat semakin mempererat kedekatan dan menciptakan suasana hangat dalam hubungan.

Editor: Kuswandi
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