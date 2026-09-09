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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 12.38 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin merasa gelisah dan ingin mencoba olahraga atau permainan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bagus. Ajak beberapa teman untuk bergabung, jika memungkinkan. 

Jangan memaksakan diri melebihi batas kemampuan, karena hanya menyebabkan kelelahan atau cedera dan tidak akan membantu meningkatkan kebugaran. Berolahragalah sesuai kemampuan dan lakukanlah lebih sering.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 9 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus dan pasangan perlu mengungkapkan emosi secara lebih jelas untuk menghindari masalah. Terkait karir, sifat-sifat positif taurus akan mengarah pada kemajuan karir.

Sementara itu, lakukan teknik pernapasan dalam dan yoga untuk mengurangi stres serta menciptakan suasana harmonis. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk menyelesaikan transaksi properti serta melakukan penjualan lahan. 

Cinta Taurus 

Hari ini, hubungan taurus akan berakhir karena telah menyebabkan banyak kekecewaan akhir-akhir ini. Perpisahan ini sebenarnya dapat dicegah, jika taurus dan pasangan mau mengungkapkan emosi dengan lebih jelas dan lebih sering. 

Editor: Novia Tri Astuti
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