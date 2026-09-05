Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 5 September 2026 | 12.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 5 September 2026: Sabar Menunggu Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 5 September 2026, mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menunggu sesuatu yang memang belum waktunya terjadi.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, melihat orang-orang di sekitar telah memiliki pasangan mungkin terkadang memunculkan perasaan tertinggal.

Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat Capricorn merasa ada sesuatu yang salah dalam diri sendiri.

Menemukan pasangan yang tepat bukanlah perlombaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 5 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Terburu-buru menjalin hubungan hanya karena merasa kesepian dapat membuat Capricorn mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya menjadi pertimbangan.

Hubungan yang dimulai karena tekanan atau rasa takut tertinggal belum tentu memberikan kenyamanan dalam jangka panjang.

Karena itu, Capricorn disarankan untuk tetap membuka diri tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kehidupan asmara.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 5 September 2026: Nikmati Momen Bersama Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 5 September 2026: Nikmati Momen Bersama Pasangan

Sabtu, 5 September 2026 | 12.49 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 5 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 5 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan

Sabtu, 5 September 2026 | 12.46 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 5 September 2026: Sabar Memahami Perasaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 5 September 2026: Sabar Memahami Perasaan

Sabtu, 5 September 2026 | 12.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore