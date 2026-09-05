Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 5 September 2026: Sabar Menunggu Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 5 September 2026, mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menunggu sesuatu yang memang belum waktunya terjadi.
Bagi Capricorn yang masih sendiri, melihat orang-orang di sekitar telah memiliki pasangan mungkin terkadang memunculkan perasaan tertinggal.
Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat Capricorn merasa ada sesuatu yang salah dalam diri sendiri.
Menemukan pasangan yang tepat bukanlah perlombaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.
Terburu-buru menjalin hubungan hanya karena merasa kesepian dapat membuat Capricorn mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya menjadi pertimbangan.
Hubungan yang dimulai karena tekanan atau rasa takut tertinggal belum tentu memberikan kenyamanan dalam jangka panjang.
Karena itu, Capricorn disarankan untuk tetap membuka diri tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kehidupan asmara.
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Jawa Pos
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