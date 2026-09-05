Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 5 September 2026: Saatnya Beri Jeda pada Diri

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Libra disarankan untuk memberikan ruang bagi diri sendiri agar tidak terus-menerus memikirkan pekerjaan pada Sabtu, 5 September 2026.
Kesibukan yang berlangsung tanpa jeda dapat membuat pikiran kehilangan kesempatan untuk beristirahat.
Karena itu, mengambil waktu untuk berhenti sejenak bukan berarti Libra tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Jeda yang cukup justru dapat membantu mengembalikan konsentrasi sehingga Libra bisa kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar.
Jika pekerjaan sudah selesai atau terdapat kesempatan untuk beristirahat, manfaatkan waktu tersebut tanpa terus merasa harus memikirkan tugas berikutnya.
Libra mungkin memiliki kecenderungan untuk tetap memikirkan urusan profesional meskipun sudah berada di luar jam kerja.
Kebiasaan tersebut dapat membuat batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi semakin tipis.
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Jawa Pos
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